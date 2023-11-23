Кубок России по лыжным гонкам: расписание и время начала соревнований первого этапа

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи завершится 26 ноября

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024 пройдет в Вершине Теи (Республика Хакасия) с 23 по 26 ноября 2023 года. «СЭ» публикует информацию с расписанием и временем начала соревнований (по московскому времени).

Расписание первого этапа Кубка России 2023 / 2024 по лыжным гонкам (Вершина Теи)

23 ноября, четверг

7.00. Раздельный старт, свободный стиль. Женщины, 10 км

8.45. Раздельный старт, свободный стиль. Мужчины, 15 км

25 ноября, суббота

7.00. Спринт, свободный стиль. Квалификация у женщин

7.30. Спринт, свободный стиль. Квалификация у мужчин

9.00. Спринт, свободный стиль. Финал у женщин

9.25. Спринт, свободный стиль. Финал у мужчин

26 ноября, воскресенье

7.00. Раздельный старт, классический стиль, 10 км. Женщины

8.45. Раздельный старт, классический стиль, 15 км. Мужчины

В прямом эфире и бесплатно смотреть видеотрансляции гонок 1-го этапа Кубка России можно на YouTube-канале «На лыжи live».

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