Ардашев стал победителем скиатлона на Кубке России, Большунов упал в конце гонки

Лыжник Сергей Ардашев выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России в Казани.

26-летний спортсмен финишировал за 44 минуты 46,9 секунды.

Вторым стал Савелий Коростелев, отставший от лидера на 0,1 секунды. Тройку призеров замкнул Илья Семиков (+0,2).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был в группе лидеров к концу гонки, но упал на повороте за километр до финиша и приехал 23-м.

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

5-й этап. Казань

Мужчины. Скиатлон (10 км+10 км)

1. Сергей Ардашев — 44.46,9

2. Савелий Коростелев — +0,1

3. Илья Семиков — +0,2

4. Иван Горбунов — +1,5

5. Артем Мальцев — +1,5

6. Сергей Волков — +1,7