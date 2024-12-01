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Лыжные гонки

Сегодня, 09:25

Коростелев выиграл гонку на 10 км классическим стилем на Кубке России, Большунов — девятый

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России в Хакасии.

21-летний спортсмен завершил дистанцию за 23 минуты, 25 секунд. Вторым стал Иван Горбунов, отставший от лидера на 9,2 секунды. Третье место занял Сергей Ардашев (+15,9).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завершил гонку девятым с отставанием 48,1 секунды.

Кубок России. Вершина Теи

10 км классическим стилем. Раздельный старт

Мужчины

1. Савелий Коростелев — 23.25

2. Иван Горбунов — +9,2

3. Сергей Ардашев — +15,9

Александр Большунов
Савелий Коростелев
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