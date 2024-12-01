Сегодня, 09:25
Лыжник Савелий Коростелев стал победителем гонки на 10 км классическим стилем на этапе Кубка России в Хакасии.
21-летний спортсмен завершил дистанцию за 23 минуты, 25 секунд. Вторым стал Иван Горбунов, отставший от лидера на 9,2 секунды. Третье место занял Сергей Ардашев (+15,9).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завершил гонку девятым с отставанием 48,1 секунды.
Кубок России. Вершина Теи
10 км классическим стилем. Раздельный старт
Мужчины
1. Савелий Коростелев — 23.25
2. Иван Горбунов — +9,2
3. Сергей Ардашев — +15,9