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Лыжные гонки

Сегодня, 09:12

Лыжник Ардашев выиграл масс-старт на втором этапе Кубка России

Камила Абдурахманова
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Сергей Ардашев стал победителем 20-километрового масс-старта свободным стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республика Хакасия).

Ардашев прошел дистанцию за 48 минут 19,2 секунды. Ранее на этом этапе он также победил в спринте и занял третье место в гонке на 10 км классическим стилем. Второе место в масс-старте занял Данил Нелипа (+0,9). Третьим стал Александр Ившин (+1,2).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не участвовал в гонке из-за проблем со здоровьем. Мужская гонка с общего старта стала завершающим соревнованием в рамках второго этапа Кубка России.

Кубок России по лыжным гонкам

2-й этап. Вершина Теи

Мужчины. Масс-старт, свободный стиль. Топ-3

1. Сергей Ардашев — 48 минут 19,2 секунды

2. Данил Нелипа +0,9

3. Александр Ившин +1,2

Александр Большунов
Александр Ившин
Сергей Ардашев
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