Лыжник Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России, Большунов выбыл в четвертьфинале

Сергей Ардашев стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республика Хакасия).

Время Ардашева в финале составило 4 минуты 14,08 секунды. Второй результат показал Савелий Коростелев (+0,21 секунды), третьим стал Константин Тиунов (+0,38).

Александр Большунов и Александр Терентьев выбыли в четвертьфинале спринта.

Изначально второй этап Кубка России должен был пройти на базе «Жемчужина Сибири» в Тюмени с 1 по 4 декабря, но позднее был перенесен в Вершину Теи из-за погодных условий.

Кубок России по лыжным гонкам

2-й этап. Вершина Теи

Мужчины. Спринт, классический стиль. Топ-3

1. Сергей Ардашев — 4 минуты 14, 08 секунды

2. Савелий Коростелев +0,21

3. Константин Тиунов +0,38