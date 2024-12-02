Лыжник Ардашев выиграл спринт на этапе Кубка России, Большунов выбыл в четвертьфинале

Сегодня, 10:43
Сергей Ардашев стал победителем спринтерской гонки классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республика Хакасия).
Время Ардашева в финале составило 4 минуты 14,08 секунды. Второй результат показал Савелий Коростелев (+0,21 секунды), третьим стал Константин Тиунов (+0,38).
Александр Большунов и Александр Терентьев выбыли в четвертьфинале спринта.
Изначально второй этап Кубка России должен был пройти на базе «Жемчужина Сибири» в Тюмени с 1 по 4 декабря, но позднее был перенесен в Вершину Теи из-за погодных условий.
Кубок России по лыжным гонкам
2-й этап. Вершина Теи
Мужчины. Спринт, классический стиль. Топ-3
1. Сергей Ардашев — 4 минуты 14, 08 секунды
2. Савелий Коростелев +0,21
3. Константин Тиунов +0,38