Лыжница Каличева выиграла гонку на 10 км на третьем этапе Кубка России

Арина Каличева стала победительницей 10-километровой гонки свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.

Каличева показала результат 26 минут 18,6 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (+19,4 секунды), бронзу завоевала Екатерина Смирнова (+19,6).

В четверг, 12 декабря, также состоится мужская гонка: спортсмены преодолеют дистанцию в 15 километров.

Кубок Россиий по лыжным гонкам-2024/25

3-й этап

Чусовой

Женщины. 10 км, свободный стиль

1. Арина Каличева — 26 минут 18,6 секунды

2. Анастасия Кулешова +19,4

3. Екатерина Смирнова +19,6