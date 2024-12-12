Лыжница Каличева выиграла гонку на 10 км на третьем этапе Кубка России

Сегодня, 10:22
Арина Каличева стала победительницей 10-километровой гонки свободным стилем на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом.
Каличева показала результат 26 минут 18,6 секунды. Второй стала Анастасия Кулешова (+19,4 секунды), бронзу завоевала Екатерина Смирнова (+19,6).
В четверг, 12 декабря, также состоится мужская гонка: спортсмены преодолеют дистанцию в 15 километров.
Кубок Россиий по лыжным гонкам-2024/25
3-й этап
Чусовой
Женщины. 10 км, свободный стиль
1. Арина Каличева — 26 минут 18,6 секунды
2. Анастасия Кулешова +19,4
3. Екатерина Смирнова +19,6