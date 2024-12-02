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Лыжные гонки

Сегодня, 10:25

Лыжница Фалеева выиграла спринт на втором этапе Кубка России

Камила Абдурахманова
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Анастасия Фалеева стала победителем спринтерской гонки классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республика Хакасия).

Фалеева преодолела дистанцию за 4 минуты 23,21 секунды. Второй финишировала Алена Баранова (+3,56), тройку призеров замкнула Дарья Непряева (+4,33).

Изначально второй этап Кубка России должен был пройти на базе «Жемчужина Сибири» в Тюмени с 1 по 4 декабря, но позднее был перенесен в Вершину Теи из-за погодных условий.

Кубок России по лыжным гонкам

2-й этап. Вершина Теи

Женщины. Спринт, классический стиль. Топ-3

1. Анастасия Фалеева — 4 минуты 23,21 секунды

2. Алена Баранова +3,56

3. Дарья Непряева +4,33

Алена Баранова
Анастасия Фалеева
Дарья Непряева
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