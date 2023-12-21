Кубок России по лыжным гонкам: смотреть трансляцию гонок 21 декабря в прямом эфире

Сегодня, 10:30
IV Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 проходит на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря. В программе соревнований 21 декабря, в четверг: гонки свободным стилем с раздельным стартом. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций на 21 декабря.
11.00. Женщины. 10 км, свободный стиль
12.30. Мужчины. 15 км, свободный стиль
Соревнования в прямом эфире можно смотреть на YouTube канале «На лыжи live».
Турнир продлится до 24 декабря, соревновательные дни — 23 и 24 декабря. В программе также запланированы спринт свободным стилем и скиатлоны.
Предварительные результаты смотрите на нашем сайте «СЭ».
Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости