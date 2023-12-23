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Сегодня, 10:30

Кубок России по лыжным гонкам: смотреть трансляцию спринтерских гонок 23 декабря в прямом эфире

IV Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023/2024 проходит с 20 по 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вероника Степанова.
Фото Global Look Press
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IV Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 проходит в лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря. В программе соревнований 23 декабря, в субботу, спринт свободным стилем. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций на 23 декабря.

Расписание IV Этапа Кубка России по лыжным гонкам на 23 декабря

23 декабря, суббота

11.00. Спринт, свободный стиль. Квалификация

13.00. 1/4, 1/2, финалы

Соревнования в прямом эфире можно смотреть на YouTube канале «На лыжи live».

Турнир продлится до 24 декабря. В последний день в программе запланированы скиатлоны.

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

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