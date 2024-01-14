Кубок России: смотреть трансляцию скиатлона в Казани

Мужской и женский скиатлон на этапе Кубка России в Казани пройдет 14 января

Мужской и женский скиатлон в рамках этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 в Казани пройдет в воскресенье, 14 января, в поселке Мирный.

Смотреть видеотрансляцию гонок можно бесплатно в прямом эфире не телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Женщины стартуют в 10:00 по московскому времени, начало мужской гонки — в 12:30.

В турнире принимают участие Александр Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Вероника Степанова и многие другие.

Расписание 5-го этапа Кубка России 2023/2024 по лыжным гонкам

14 января, воскресенье

20 км, скиатлон, женщины — 10:00 (Матч ТВ, Матч! Арена)

20 км, скиатлон, мужчины — 12:30 (Матч ТВ, Матч! Арена)

Кубок России в Казани: расписание гонок и где смотреть трансляции