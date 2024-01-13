Кубок России: смотреть трансляцию спринта у мужчин в Казани в прямом эфире

V Этап Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 проходит с 11 по 14 января в Казани

Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 в Казани проходит с 11 по 14 января в поселке Мирный. В программе второго соревновательного дня — спринты классическим стилем.

Мужчины проведут квалификацию и финал в 11.40 и 13.00 по московскому времени соответственно.

Смотреть гонки можно бесплатно в прямом эфире не телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Трансляция начнется в 10.10 по московскому времени.

В турнире принимают участие Александр Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и многие другие.

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