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Сегодня, 09:30

Кубок России: смотреть трансляцию спринта у мужчин в Казани в прямом эфире

V Этап Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 проходит с 11 по 14 января в Казани
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Большунов.
Фото AFP
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Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 в Казани проходит с 11 по 14 января в поселке Мирный. В программе второго соревновательного дня — спринты классическим стилем.

Мужчины проведут квалификацию и финал в 11.40 и 13.00 по московскому времени соответственно.

Смотреть гонки можно бесплатно в прямом эфире не телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена». Трансляция начнется в 10.10 по московскому времени.

В турнире принимают участие Александр Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Иван Горбунов и многие другие.

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

Александр Большунов
Иван Горбунов
Савелий Коростелев
Сергей Ардашев
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Кубок России: смотреть трансляцию спринта у женщин в Казани в прямом эфире