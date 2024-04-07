Кулешова о гонке в гору в Кировске: «Знала, к чему готовиться, примерно представляла, какие ждут ощущения»

Лыжница Анастасия Кулешова поделилась своими впечатлениями от выступления в гонке в гору в рамках финала Кубка России в Кировске и тура «Большой Вудъявр».

Впервые в российской истории лыжников отправили бежать по горнолыжной трассе.

«Отлично себя чувствую, все хорошо. Для меня лично сезон уже закончился, классно завершать его в таком солнечном зимнем месте, всем большое спасибо. Гонка прошла тяжело, но интересно. Была конкуренция, мы шли вместе с Вероникой Степановой, я старалась от нее не отстать, но все равно в конце она от меня убежала. Ничего, я все равно очень рада прошедшим сезоном. Будем дальше работать.

Специально к гонке в гору никак не готовилась, бежала как обычно. В принципе, знала, к чему готовиться, у меня был опыт восхождения в гору, поэтому я примерно представляла, какие ощущения меня ждут. Обязательно приеду, если в следующем году будет такая гонка», — сказала Кулешова.

Кулешова заняла третье место в масс-старте в гору свободным стилем на этапе Кубка России в Кировске. В гонке победила Алина Пеклецова, второй стала Вероника Степанова.

Заключительный этап Кубка России по лыжным гонкам-2023/24 проходил со 2 по 7 апреля.