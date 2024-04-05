Кулешова — о гонке в гору: «Соскучилась уже по этим ощущениям. Буду вспоминать «Тур де Ски»

Лыжница Анастасия Кулешова поделилась ожиданием от гонки в гору в рамках финала Кубка России в Кировске (Мурманская область).

Последняя гонка финала пройдет на территории горнолыжного курорта Большой Вудъявр.

«Скажу себе: наслаждайся! Я буду бежать и вспоминать «Тур де Ски», два раза ощущала это, гонка в гору. Я люблю гонки в гору, но с масс-старта еще их не бегала, будет что-то новенькое. Уже соскучилась по этим ощущениям, скорее хочется. Думаю, что ненапряжно будет по физиологии. Для многих это, конечно, новый опыт будет, много кто не бегал в гору, а мы просто вспомним, каково это.

Мы делаем горные тренировки, когда у нас горные сборы, на «Лауре», например. Многие спортсмены понимают, что их ждет. Будет, разумеется, и борьба за победу, и удовольствие. И то и другое. Надеюсь, что будет интересная борьба, мы с Викой покажем эту интересную борьбу. Классно будет посоревноваться», — сказала Кулешова.

Гонка свободным стилем в Кировске в воскресенье, 7 апреля, станет завершающей как в рамках финала Кубка России, так и всего лыжного сезона-2023/24.