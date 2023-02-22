Кулешова рассказала о возвращении в спорт после рождения ребенка

Призер Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова рассказала, как вернулась в лыжные гонки после рождения ребенка.

«Если честно, я никаких глобальных планов на сезон не строила. Для меня это первый полноценный сезон после рождения ребенка. Конечно, хотелось выступать достойно, ведь все лето ты тренируешься, а зимой, соответственно, ждешь результатов. Насколько эти результаты окажутся достойными, станет ясно после «Чемпионских высот» и чемпионата России. Вся подготовка была направлена на то, чтобы хорошее состояние было именно на этих двух стартах. Все гонки, прошедшие в сезоне до этого, были вписаны в план подготовки к главным стартам. Все лучшая форма приходит через старты. Я, как и любой адекватный спортсмен, хотела бы забежать на призовые места. Конечно, хочется добиться этого и в Малиновке, и в Тюмени. Все остальное, как говорил Маркус Крамер, so-so. Будем смотреть по самочувствию», — приводит слова Кулешовой «Чемпионат».

28-летняя Кулешова является бронзовым призером эстафеты на Олимпиады в Пхенчхане. Россиянка вернулась в лыжный спорт после рождения ребенка перед началом сезона-2020/21, однако была вынуждена прервать выступления прошлой зимой из-за травмы ноги.