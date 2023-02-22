0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 15:34

Кулешова рассказала о возвращении в спорт после рождения ребенка

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Призер Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова рассказала, как вернулась в лыжные гонки после рождения ребенка.

«Если честно, я никаких глобальных планов на сезон не строила. Для меня это первый полноценный сезон после рождения ребенка. Конечно, хотелось выступать достойно, ведь все лето ты тренируешься, а зимой, соответственно, ждешь результатов. Насколько эти результаты окажутся достойными, станет ясно после «Чемпионских высот» и чемпионата России. Вся подготовка была направлена на то, чтобы хорошее состояние было именно на этих двух стартах. Все гонки, прошедшие в сезоне до этого, были вписаны в план подготовки к главным стартам. Все лучшая форма приходит через старты. Я, как и любой адекватный спортсмен, хотела бы забежать на призовые места. Конечно, хочется добиться этого и в Малиновке, и в Тюмени. Все остальное, как говорил Маркус Крамер, so-so. Будем смотреть по самочувствию», — приводит слова Кулешовой «Чемпионат».

28-летняя Кулешова является бронзовым призером эстафеты на Олимпиады в Пхенчхане. Россиянка вернулась в лыжный спорт после рождения ребенка перед началом сезона-2020/21, однако была вынуждена прервать выступления прошлой зимой из-за травмы ноги.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5006301-prizyor-olimpiady-lyzhnica-kuleshova-rasskazala-o-vozvraschenii-v-sport-posle-rozhdeniya-rebyonka.html
0
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клешова рассказала, что раньше могла схалявить на тренировках

Кулешова заявила, что Вяльбе многое делает для спортсменов