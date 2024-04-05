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Лыжные гонки

Сегодня, 12:54

Кулешова — о трассе в Кировске: «Специфическое место. Дышится тяжеловато, в груди жжет»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжница Анастасия Кулешова прокомментировала свою победу в гонке с раздельным стартом в финале Кубка России в Кировске (Мурманская область).

«Все хорошо, гонкой довольна, спасибо большое всем, кто имеет хоть какое-то отношение к этой гонке, к моему результату. Здесь специфическое место, по ходу гонки ощущаешь себя по-другому, дышится тяжеловато, в груди жжет. Такое ощущение обычно после первых гонок, когда давно не соревновался. А тут прошел уже весь сезон, и все равно это чувство здесь вернулось. Интересно испытывать какие-то иные ощущения. Оглядываясь назад на весь сезон, хочу сказать, что эта зима какая-то была особенная для меня, так что я рада находиться здесь. Погода потрясающая. Надеюсь, все получают удовольствие. Организация на высшем уровне, есть с чем сравнивать, все нравится.

От начала и до конца была борьба. Первый круг мы шли по нулям с девочками, на втором круге начались хорошие отрывы. Пыталась разложиться по гонке, слушала в первую очередь своего тренера, он подсказывал, на каких участках нужно больше работать, вчера обсуждали этот момент. Думаю, что все получилось. Все девочки сильные здесь. Когда выходишь на старт, ты не знаешь, как себя чувствуют другие девочки, твои соперницы, на 100 процентов не можешь быть уверен, кто будет сегодня в тройке. Довольна результатом. Люблю бегать классические гонки, приятно, что одержала уверенную, как мне кажется, победу в любимой дисциплине. Любая гонка — преодоление себя. Не скажу, что сегодня было что-то особенное. Просто работала, терпела, как и все остальные», — сказала Кулешова.

Второй на дистанции 10 км стала лидер общего зачета Кубка России Вероника Степанова, третьей — Елизавета Пантрина.

Анастасия Кулешова
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