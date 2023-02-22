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Лыжные гонки

Сегодня, 15:20

Кулешова сравнила организацию стартов в России и за рубежом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Призер Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова, которая вернулась в лыжные гонки после рождения ребенка, сравнила организацию соревнований в России и за рубежом.

«В России старты всегда хорошо организованы. Есть некоторые места, где чуть похуже, есть жесткие правила, которых нет даже на Кубке мира, но условия одинаковы для всех. У нас всегда хорошо и ответственно относятся к проведению соревнований. С учетом своего международного опыта я вообще могу утверждать, что в России в плане организации все идеально. За границей это в большинстве своем на любительском уровне — где-то посерьезнее, но в целом не очень. Так что нашим организаторам честь и хвала», — приводит слова Кулешовой «Чемпионат».

28-летняя Кулешова является бронзовым призером эстафеты на Олимпиады в Пхенчхане. Россиянка вернулась в лыжный спорт после рождения ребенка перед началом сезона-2020/21, однако была вынуждена прервать выступления прошлой зимой из-за травмы ноги.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5006247-tam-na-lyubitelskom-urovne-lyzhnica-sravnila-organizaciyu-startov-v-rossii-i-za-rubezhom.html
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