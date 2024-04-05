Кулешова выиграла гонку на 10 км классикой на этапе Кубка России в Кировске

Лыжница Анастасия Кулешова заняла первое место в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка России в Кировске. Спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут 10,6 секунды. Второе место заняла Вероника Степанова, отстав от победительницы на 13,5 секунды. Третьей стала Елизавета Пантрина (+37,3). Лыжные гонки. Кубок России, седьмой этап, Кировск.

10 км, классический стиль. Женщины 1. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Мордовия) — 28.10,6 2. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край) — отставание 13,5 секунды 3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — +37,3