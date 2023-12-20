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Сегодня, 12:16

Кулешова выиграла гонку с раздельным стартом на этапе Кубка России

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Анастасия Кулешова стала победительницей 5-километровой гонки с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Она показала результат — 14 минут и 3,8 секунды.

Второй финишировала Вероника Степанова с отставанием в 4,6секунды. Елизавета Маслакова, отставшая от лидера на 28 секунд, замкнула тройку сильнейших.

Кубок России. 4-й этап, Кирово-Чепецк

Женщины. Индивидуальная гонка, 5 км

1. Анастасия Кулешова — 14.03,8

2. Вероника Степанова +4,6

3. Елизавета Маслакова +28,0.

Вероника Степанова
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