Кулешова выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке

Лыжница Анастасия Кулешова заняли первое место в скиатлоне на четвертом этапе Кубка России, который проходит в Кирово-Чепецке. Она преодолела дистанцию 15 км за 41 минуту 43,4 секунды.

Второй пришла Вероника Степанова, отстав от лидера на 57,7 секунды. Тройку призеров замкнула Лидия Горбунова (+1.22,2).

Также в шестерку лучших вошли Евгения Крупицкая (+1.22,4), Мария Истомина (+1.23,3) и Елизавета Пантрина (+1.35,6).

Сегодня, 24 декабря, состоится мужской скиатлон на 30 км.

Лыжные гонки. Кубок России, четвертый этап. Кирово-Чепецк

Скиатлон 7.5+7.5 км. Женщины

1. Анастасия Кулешова — 41.43,4.

2. Вероника Степанова — +57,7.

3. Лидия Горбунова — +1.22,2.