Кулешова заявила, что Вяльбе многое делает для спортсменов

Призер Олимпийских игр и чемпионата мира Анастасия Кулешова, которая вернулась в лыжные гонки после рождения ребенка, высказалась о призовых и организации трансляций во внутрироссийском сезоне.

«Призовые? Не могу сказать, что меня это удивило, но когда мы узнали об этом, было приятно. Тут нужно поблагодарить Елену Валерьевну, которая как бывшая лыжница и нынешний сильный управленец всё прекрасно понимает. Она очень многое делает для спортсменов, чтобы мы не чувствовали себя ущемленными. Надо отдать Елене Валерьевне должное за то, что в нынешнем сезоне у нас четкий календарь, хорошие призовые, трансляции — да, сначала любительские, а теперь будут и на федеральном ТВ», — приводит слова Кулешовой «Чемпионат».

28-летняя Кулешова является бронзовым призером эстафеты на Олимпиады в Пхенчхане. Россиянка вернулась в лыжный спорт после рождения ребенка перед началом сезона-2020/21, однако была вынуждена прервать выступления прошлой зимой из-за травмы ноги.