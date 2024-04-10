Легков надеется, что у Большунова нет мыслей о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился мнением о том, закончит ли карьеру российский лыжник Александр Большунов, если не выступит на Олимпиаде 2026 года.

«Нужно разговаривать на этот счет с Александром. Он достаточно молодой спортсмен, и бегать можно еще очень долго. Надеюсь, что у Александра такого нет в голове, пускай ищет мотивацию и продолжает бегать. Молодые спортсмены, которые его пока не обыгрывают, но находятся рядом, смогут его подстегивать на результат», — цитирует Легкова Metaratings.ru.

27-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом (2022), чемпионом мира (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21). Также он дважды выигрывал лыжную многодневную гонку Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.