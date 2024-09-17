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Лыжные гонки

Сегодня, 12:45

Легков призвал спортсменов объединиться и потребовать возвращения россиян: «Дорогу осилит идущий»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывания норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, заявившего, что он скучает по российским спортсменам.

«Не надо было так много говорить про то, чтобы нас не допускать. Пускай скучает. Либо пусть все спортсмены объединяются и доносят миру, что россиян нужно допускать к соревнованиям. Тогда наши приедут и будут соревноваться. Услышат ли их? Судя по политической повестке, мне кажется, не сильно. Но дорогу осилит идущий. Я так понимаю, что если норвежцы еще более-менее лояльны, то шведы, например, против появления россиян. Думаю, наши ребята не против будут посоревноваться со всеми и показать свой класс. Пускай они объединяются и требуют вернуть российских спортсменов», — сказал Легков «СЭ».

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо сказал, что без российских спортсменов «лыжный спорт обеднел», а также выразил надежду на скорое возвращение наших атлетов.

Александр Легков
Йоханнес Клебо

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