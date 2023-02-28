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Лыжные гонки

Сегодня, 21:05

Легков ответил на жалобы о проведении соревнований в Архангельской области и призвал проводить спринты в Москве

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Легков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийский чемпион, телекомментатор Александр Легков в разговоре с «СЭ» рассказал о своем отношении к проведению соревнований в отдаленных местах России. Ранее болельщики жаловались, что на «Чемпионские высоты», которые проводят в Малиновке посреди Архангельской области, трудно добраться.

— Давайте передам такое послание от болельщиков — многие недовольны, что такие турниры проводят в Малиновке. Ехать очень долго, добраться сложно.

— У нас сейчас много регионов развивается, я вот был в Оренбургской области, там тоже думают о том, чтобы развивать лыжные трассы, роллер-трассы, омологацию проводят, федерацию развивают. Малиновка — это тот случай, когда уже давным-давно, с 2008 года, развивают ее, она нужна, здесь так много вложено средств, широкие трассы. Трассы действительно идеальные. То, что добраться неудобно, — согласен, есть в этом плане небольшой пробел, но, пожалуйста, нам губернатор сказал, что со следующего года помимо удлинения трасс и расширения асфальтного покрытия построят аэропорт в Вельске, построят гостиничный комплекс на 300 мест, будет проще. Тут, по идее, то же самое, что и Тюмень, там тоже, чтобы добраться до «Жемчужины Сибири», нужно приехать в Тюмень и добраться до стадиона. Тюмень — биатлонный центр. А Малиновка, могу сказать, — лыжный центр. И мне кажется, он не то что должен остаться, он и останется им. Появится аэропорт — прилетайте, смотрите.

— Просто стоит ли возвращать лыжи в большие города? Пытаться сделать спринтерские этапы Кубка в Москве, Петербурге?

— Сто процентов, это тоже нужно делать. У нас в какой-то степени это делает Москомспорт, Алексей Кондаранцев — огромный молодец, он эти форматы на любительском уровне проводит, пусть со звездами прошлых лет среди биатлонистов и лыжников или даже детьми. Про детей нужно говорить, фамилии их называть по телевизору. Эти гонки уже показывают по телевизору, и это говорит об интересе. Если интересно смотреть, как мы бежим, то представьте, если приедут все наши прославленные действующие спортсмены. Сделать городскую гонку в «Лужниках» — это вообще будет здорово и прекрасно! Нужно делать, и я надеюсь, Федерация лыжных гонок об этом думает.

Полностью интервью с Легковым читайте здесь.

Александр Легков
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