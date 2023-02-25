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Сегодня, 00:35

Легков: «Когда пройдет 20 лет, то никто не вспомнит, что россияне не бежали. А у Клебо будет много медалей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал выступление норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на чемпионате мира. Российские спортсмены не были допущены до участия в соревнованиях.

«Когда пройдет 20 лет, то, к сожалению, никто не вспомнит, что россияне не бежали. А у Клебо будет много медалей, все они будут ценными — от этого печально. Но, так или иначе, в спринте Клебо почти нет равных. Он заслуженно выиграл спринт. Только дважды на чемпионате мира его в спринте обошли итальянец и француз. Поэтому тут даже если бы бежали наши ребята, то Клебо всё равно в спринте был бы фаворитом», — цитирует «Чемпионат» Легкова.

Клебо стал серебряным призером скиатлона и обогнал россиянина Александра Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира — 9 против 8.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5009297-legkov-cherez-20-let-ne-vspomnyat-chto-rossiyane-ne-bezhali-a-u-klebo-budet-mnogo-medalej.html
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Бородавко считает, что у Большунова будет шанс обогнать Клебо по числу медалей на чемпионатах мира