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Сегодня, 20:48

Легков рассказал, как просил помощи у Мутко перед Олимпийскими играми в Сочи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Александр Легков рассказал, как просил помощи у тогдашнего министра спорта Виталия Мутко перед Играми-2014 в Сочи.

«По идее, наша с Черноусовым мини-группа должна была распасться после моей неудачи на чемпионате мира — 2011 в Осло, и в тот момент я был готов на то, чтобы обратно пойти в сборную. У меня тогда опустились руки. Но у меня в команде были Илья и Изабель. Они убедили меня идти к Виталию Леонтьевичу Мутко и доказать ему, что мы должны остаться и продолжить, что это ничего не значит, и это только первый год подготовки. Поэтому тот этап, когда группа изначально формировалась — в 2010-2011-м — наверное, больше заслуга моя, потому что после Ванкувера Виталий Леонтьевич дал мне карт-бланш. Но после поражения в Осло заслуга того, что наша группа осталась, — Изабель и Ильи. Я очень рад, что эта группа осталась. Сказали: оставьте Легкова в покое, будем разбираться после Сочи», — приводит слова Легкова «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5063951-aleksandr-legkov-rasskazal-kak-prosil-pomoschi-u-mutko-pered-olimpijskimi-igrami-v-sochi.html
Александр Легков
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