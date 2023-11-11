Легков рассказал, в чем интрига нового лыжного сезона

Олимпийский чемпион и телекомментатор Александр Легков в интервью «СЭ» высказался об интригах предстоящего сезона в лыжных гонках.

— Важно, будет молодежь сразу добиваться высокого результата на старте или сумеет распределиться по всему сезону. Но помимо молодых ребят у нас есть лидеры, как Устюгов, Ступак, другие, на которых точно уже хочется посмотреть, как они справляются с мотивацией и что они покажут в сезоне. Им непросто. У людей есть медали олимпийские, заслуги. Меньше переживаний за Большунова, он всегда находит себе мотивацию. Но есть ребята, которые по-разному высказывались в течение сезона — интересно, смогут ли они справиться с психологическим фактором, — сказал Легков «СЭ».

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