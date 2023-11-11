Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжные гонки
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 18:15

Легков рассказал, в чем интрига нового лыжного сезона

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион и телекомментатор Александр Легков в интервью «СЭ» высказался об интригах предстоящего сезона в лыжных гонках.

— Важно, будет молодежь сразу добиваться высокого результата на старте или сумеет распределиться по всему сезону. Но помимо молодых ребят у нас есть лидеры, как Устюгов, Ступак, другие, на которых точно уже хочется посмотреть, как они справляются с мотивацией и что они покажут в сезоне. Им непросто. У людей есть медали олимпийские, заслуги. Меньше переживаний за Большунова, он всегда находит себе мотивацию. Но есть ребята, которые по-разному высказывались в течение сезона — интересно, смогут ли они справиться с психологическим фактором, — сказал Легков «СЭ».

Полностью интервью с Александром Легковым читайте на сайте «СЭ».

Александр Легков
2
0
Читайте также
FIG опубликовала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии на международные соревнования
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легков объяснил, почему Большунову не должно стать скучно без международных стартов

Легков: «Вероника Степанова берет и делает. Как только она выигрывает — все затыкаются»