Легков считает, что российские лыжники вновь пропустят международный сезон

Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков оценил шансы российских лыжников выступить в международном сезоне-2024/25.

«Маловероятно, я бы дал 3%, это на грани фантастики. Никуда никого не допустят, потому что там правят скандинавы. Даже если FIS пойдет на то, чтобы допустить наших спортсменов в нейтральном статусе, то они начнут бойкотировать. А без них лыжных гонок особо и не будет, кто тогда будет соревноваться», — цитирует Легкова ТАСС.

Новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам начнется 29 ноября в финской Руке. Завершится мировой тур в конце марта 2025 года в другом финском городе — Лахти.