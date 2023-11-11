Легков усомнился в необходимости новых правил FIS по смазкам

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и телекомментатор Александр Легков в интервью «СЭ» назвал недостатки новых правил Международной лыжной федерации по фторосодержащим смазкам.

— Первую норвежку поймали на использовании фтора, правда горнолыжницу. Вам как этот запрет? Вы экологичны по жизни или как?

— Я вообще хорошо отношусь к природе. Но касательно фтора... Не очень понятно, как это ограничение можно реализовать. Читал справедливое высказывание, что фтор можно и подкинуть на снег. Я бегал на фторе, меня это устраивало. Сейчас, если не будет фтора и мы все в равных условиях, за честную игру, тогда нужно и лыжи всем одинаковые давать, а это невозможно сделать. Даже с роллерами момент везения остается. Много непонятных моментов — как его будут проверять? Получается, каждая страна будет готовиться по-разному. Посмотрим, к чему это все приведет. А так я только за хорошее для природы. Лишь бы все росло и было больше кислорода, — заключил Легков.