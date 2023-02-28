Легков выступил за участие китайцев и других иностранцев в российских соревнованиях

Олимпийский чемпион, телекомментатор Александр Легков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном расширении географии российских лыжных соревнований.

«Вопрос скорее к нашей федерации, но если я, комментируя гонки, увижу здесь какие-то другие страны типа Китая, я буду только за, пускай бегают. Тем будет интереснее для нас. Просто мировые лидеры у нас другие страны, как раз те недружественные, которые выступают сейчас без нас, поэтому сложно про это говорить. Самое главное, чтоб наши все вместе бегали, друг друга подстегивали, мотивировали. И судя по гонкам, которые сейчас прошли, конкуренция серьезная. Потому что сейчас Непряеву Степанова обыграла. Непряева сейчас задумается: «Ага, она у меня выиграла, надо в следующий раз показать свою силу, потому что я лидер». И пошло-поехало, Степанова против Непряевой. Вокруг них еще десять спортсменок, которые хотят у них выигрывать, иногда даже получается. Пусть с учетом командных спринтов, эстафет, но я могу сказать, что такая внутренняя конкуренция — уже хорошо, что она сильная», — сказал Легков.

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