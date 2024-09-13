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Лыжные гонки

Сегодня, 15:30

Чемпионат России по лыжероллерам: расписание гонок и где смотреть

Тюмень примет летний чемпионат России по лыжам
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Летний чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллерам) в 2024 году пройдет с 15 по 18 сентября на базе Областного центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в селе Червишевское, Тюменская область. В программе — раздельный старт свободным и классическим стилем и спринт у мужчин и женщин.

Расписание летнего чемпионата России 2024 в Тюмени

15 сентября, воскресенье

08.30. Женщины. 15 км, раздельный старт, свободный стиль

10.30. Мужчины. 20 км, раздельный старт, свободный стиль

16 сентября, понедельник

11.00. Мужчины. Женщины. Спринт, финалы, свободный стиль

18 сентября, среда

08.30. Женщины. 15 км, раздельный старт, классический стиль

10.30. Мужчины. 20 км, раздельный старт, классический стиль

Время начала — московское.

По состоянию на сегодня, трансляции летнего чемпионата России не планируется.

В соревновании примут участие 230 спортсменов из 35 регионов России.

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