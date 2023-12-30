Линн Сван и Люка Шанава выиграли коньковые спринты на первом этапе «Тур де Ски»

Сегодня, 18:20
Шведка Линн Сван и француз Люка Шанава выиграли коньковые спринты на первом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия).
Сван в финале показала время 3 минуты 01,22 секунды. Еще одна представительница Швеции Юнна Сундлинг стала второй (+0,07), норвежка Кристине Ставос Шистад — третьей (+0,29).
Шанава в финальном забеге преодолел дистанцию за 2 минуты 35,75 секунды. Вторым стал еще один француз Жуль Шаппа (+0,22), третьим — американец Бен Огден (+0,49).
«Тур де Ски». Тоблах (Италия)
Спринт, свободный стиль
Финал
Женщины
1. Линн Сван (Швеция) — 3 минуты 01,22 секунды
2. Юнна Сундлинг (Швеция) +0,07
3. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) +0,29
Мужчины
1. Люка Шанава (Франция) — 2 минуты 35,75 секунды
2. Жюль Шаппа (Франция) +0,22
3. Бен Огден (США) +0,49