Сегодня, 11:55
Лыжник Андрей Мельниченко стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка России. Турнир проходит в Чусовом.
Спортсмен показал время 35 минут 5,4 секунды. Второе место занял Александр Большунов, отстав на 0,8 секунды. Третьим финишировал Илья Семиков (+20,8).
Кубок Россиий по лыжным гонкам-2024/25
3-й этап
Чусовой
Мужчины. Гонка с раздельным стартом 15 км, свободный стиль
1. Андрей Мельниченко — 35 минут 5,4 секунды
2. Александр Большунов +0,8 секунды
3. Илья Семиков +20,8
4. Павел Соловьев +21,5
5. Артем Мальцев +32,4