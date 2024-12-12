Мельниченко выиграл гонку свободным стилем на этапе Кубка России, Большунов — второй

Лыжник Андрей Мельниченко стал победителем гонки на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка России. Турнир проходит в Чусовом.

Спортсмен показал время 35 минут 5,4 секунды. Второе место занял Александр Большунов, отстав на 0,8 секунды. Третьим финишировал Илья Семиков (+20,8).

Кубок Россиий по лыжным гонкам-2024/25

3-й этап

Чусовой

Мужчины. Гонка с раздельным стартом 15 км, свободный стиль

1. Андрей Мельниченко — 35 минут 5,4 секунды

2. Александр Большунов +0,8 секунды

3. Илья Семиков +20,8

4. Павел Соловьев +21,5

5. Артем Мальцев +32,4