Российская лыжница Дарья Непряева в разговоре с «СЭ» сообщила, что не видит проблем в том, что олимпийская чемпионка Вероника Степанова активно ведет себя в СМИ и социальных сетях.

— Вы раньше хорошо общались с Вероникой Степановой. Продолжаете это общение?

— Да, и сейчас хорошо общаемся. Не сказать, что часто переписываемся. Но отношения не портились.

— Вероника сейчас параллельно находит себя в медийной сфере. Как вы к этому относитесь?

— Если ей это нравится, то почему бы нет? У нее есть подписчики, которые это читают, которым это интересно. Все пишут, что ей это мешает. Я не считаю, что ей это мешает. Она же это не в процессе тренировки едет и пишет. Занимается этим в свободное время. Я в свое свободное время сижу в телефоне. Какая разница: Вероника пишет пост, а я просто сижу в соцсетях. Не вижу в этом ничего плохого. Не понимаю, почему за это ее критикуют.

— Вы не хотите попробовать себя в этом или в чем-то еще себя поискать?

— Просто я к этому не предрасположена. Не могу писать такие тексты. Мне проще выложить фотографию, подписать смайликом и все. А если говорить про что-то еще, то, меня как родители на лыжи поставили, никакого другого хобби больше не было, — сказала Непряева.

Вероника Степанова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.