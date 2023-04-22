Лыжница Доценко о конкуренции внутри России: «У нас всегда было жарко, но в этом году все было по-особенному»

Российская лыжница Анастасия Доценко в интервью «СЭ» выразила мнение, что присутствие лидеров сборной России на внутренних стартах повысило конкуренцию.

«В этом году получилось так, что все лучшие лыжники России выступали на внутренних стартах. Но для меня это здорово, потому что добавляет желания бороться и развиваться, конкуренция двигает интерес. Интерес к соревнованиям, лыжным гонкам.

Я бы не сказала, на самом деле, что раньше не было борьбы или не было интересно соревноваться. У нас всегда было достаточно «жарко» на подобных стартах. Но в этом году, конечно, все по-особенному, еще круче. А здоровая конкуренция всегда только идет на пользу и никому еще не помешала», — сказала Доценко.

Доценко по итогам сезона-2022/23 заняла 18-е место в общем рейтинге Всероссийской федерации лыжных гонок.