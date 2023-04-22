Лыжница Доценко: «Нейтральный статус — личное дело каждого. Для кого какие границы»

Российская лыжница Анастасия Доценко в интервью «СЭ» ответила на вопрос об отношении к нейтральному статусу для российских спортсменов.

Ранее МОК предложил возвращать российских спортсменов на международную арену при соблюдении ряда условий.

«По нейтральному статусу ничего особо комментировать не могу. В том плане, что у всех свое мнение и это личное дело каждого. Соглашаться на него или не соглашаться. Какие видеть для себя границы. Каждый элитный спортсмен должен решать для себя сам, как ему поступить лучше в этой непростой ситуации», — сказала Доценко.

Ранее президент Всероссийской федерации лыжных гонок Елена Вяльбе негативно высказалась о перспективе участия своих спортсменов под нейтральным статусом на международных стартах.