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Лыжные гонки

Сегодня, 13:15

Лыжница Доценко: «Нейтральный статус — личное дело каждого. Для кого какие границы»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Доценко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская лыжница Анастасия Доценко в интервью «СЭ» ответила на вопрос об отношении к нейтральному статусу для российских спортсменов.

Ранее МОК предложил возвращать российских спортсменов на международную арену при соблюдении ряда условий.

«По нейтральному статусу ничего особо комментировать не могу. В том плане, что у всех свое мнение и это личное дело каждого. Соглашаться на него или не соглашаться. Какие видеть для себя границы. Каждый элитный спортсмен должен решать для себя сам, как ему поступить лучше в этой непростой ситуации», — сказала Доценко.

Ранее президент Всероссийской федерации лыжных гонок Елена Вяльбе негативно высказалась о перспективе участия своих спортсменов под нейтральным статусом на международных стартах.

Анастасия Доценко. «Все лучшие сейчас в России — лыжи получили зрительский импульс». Мнение ветерана нашей сборной

Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Доценко
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