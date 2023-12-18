Лыжница Фалеева готова поехать на Олимпиаду без флага и гимна

Российская лыжница Анастасия Фалеева поделилась мнением о возможном участии в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Конечно, я бы хотела выступить на зимней Олимпиаде — мне уже будет 26 лет. Для лыжника это еще не совсем много, но уже достаточно. Такой возраст, когда хочется реализовывать себя, пробовать. И если будет такая возможность, то, конечно, я буду стремиться к этому, и я хочу этого», — приводит слова спортсменки «Спорт День За Днем».

Лыжница заявила, что критерии МОК по допуску российских спортсменов не станут для нее препятствием.

«Условия МОК? Мы уже не раз ездили без флага и гимна. Кто-то готов ехать только с флагом и гимном, а кто-то просто хочет попасть на Игры. Олимпиада — это такое мероприятие, которое, возможно, случится у тебя один раз в жизни. Наверное, для каждого спортсмена оно очень важно — это то, к чему ты идешь. Если есть какая-то возможность, я думаю, каждый будет за нее хвататься как только может. Второго такого шанса может просто не случиться — не только по каким-то внешним факторам. В силу возраста может падать результат, и в принципе банально можешь повредиться и получить травму. Пока у тебя есть возможность, ты будешь цепляться за это. Думаю, что я готова поехать на ближайшую Олимпиаду без флага и гимна».

23-летняя Фалеева — многократный победитель спринта на этапах Кубка России по лыжным гонкам.