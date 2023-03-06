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Лыжные гонки

Сегодня, 09:30

Лыжница Фалеева: «Уравнивание дистанций мужчин и женщин убивает женский спорт»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Фалеева.
Фото Global Look Press
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Российская лыжница, победительница «Чемпионских высот» Анастасия Фалеева в интервью «СЭ» высказалась об уравнивании дистанций мужчин и женщин в лыжном спорте.

— Уравнивание дистанции мужчин и женщин. Ты за или против?

— Я, наверное, согласна с Еленой Валерьевной, которая сказала, что это убивает женский спорт. Я прямо очень поддерживаю ее слова.

— А как же феминизм, равные права...

— Я к этому ни негативно, ни позитивно не отношусь. Для меня это немножко странно, потому что я выросла в семье, где в целом мужчина главный. Нет такого, конечно: «Как я сказал, так и будет!» Нет, все решается в общении, разговоре, друг друга слушают, понимают. У меня очень приятная семья. Правда! Смотря на других взрослых людей, своих я могу отнести к очень адекватному и правильному воспитанию.

Анастасия Фалеева. «Скандинавы, вам не скучно соревноваться между собой, вы чего?» Победительница «Чемпионских высот» обращается к бойкотчикам
Сборная России по лыжным гонкам
Анастасия Фалеева
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