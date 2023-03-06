Лыжница Фалеева заявила, что норвежцев рады были бы видеть на российских соревнованиях

Российская лыжница, победительница «Чемпионских высот» в эстафете Анастасия Фалеева в интервью «СЭ» сравнила российские турниры и чемпионат мира по лыжам.

— Большунов выходит и говорит, что чемпионат мира здесь. Понятно, что мы должны хвалить свои соревнования. Но мы же понимаем, что чемпионат мира только один? Норвежцы не приедут на «Чемпионские высоты» никогда.

— А мы были бы рады их тут видеть! Пусть приезжают, мы гостеприимные. Мы стараемся обеспечить такой же уровень соревнований. У нас и программа такая же. Я не чувствую себя какой-то ущемленной.

— Но ты же не чувствуешь себя на чемпионате мира, согласись?

— Конечно, не так. Но здесь великолепная атмосфера, отличная организация, подготовка трасс, приехало телевидение, очень красивая картинка. Ее показывают, люди смотрят, и мы повышаем популяризацию лыжного спорта именно в России. Я уверена, что даже чемпионат мира смотрят меньше, чем «Чемпионские высоты». Это же для нас плюс и для молодежного спорта, для ребят, которые будeт приходить в лыжный спорт — это важно.

По моему опыту — я не из большого города, и там нет выбора спорта. Там некому давать этот выбор. Там нет тренеров, спортсменов. Здесь они смотрят, и у всех появляется интерес. Да, мы в этом сезоне в России и пропустили чемпионат мира. Он бы по возрасту подошел, и очень интересно на это было бы посмотреть. Но я бегала с лучшими лыжниками мира здесь в Малиновке. И повторюсь, не чувствую себя ущемленной. Да, чемпионат мира все смотрят, все интересуются! Мы же хотим вернуться. Не только смотреть, а принимать там участие.

— Просто норвежцы, которые слышат про чемпионат мира у нас, подумают — да и зачем им тогда возвращаться?

— Так у них тоже там чемпионат Норвегии! Особенно у мужчин. Им тоже скучно, и они тоже хотят конкуренции. Что они не в лучшем положении, что мы... Но мы тут сами бегаем! У нас все хорошо.