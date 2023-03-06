0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Лыжные гонки

Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 09:00

Лыжница Фалеева заявила, что норвежцев рады были бы видеть на российских соревнованиях

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Фалеева.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Российская лыжница, победительница «Чемпионских высот» в эстафете Анастасия Фалеева в интервью «СЭ» сравнила российские турниры и чемпионат мира по лыжам.

— Большунов выходит и говорит, что чемпионат мира здесь. Понятно, что мы должны хвалить свои соревнования. Но мы же понимаем, что чемпионат мира только один? Норвежцы не приедут на «Чемпионские высоты» никогда.

— А мы были бы рады их тут видеть! Пусть приезжают, мы гостеприимные. Мы стараемся обеспечить такой же уровень соревнований. У нас и программа такая же. Я не чувствую себя какой-то ущемленной.

— Но ты же не чувствуешь себя на чемпионате мира, согласись?

— Конечно, не так. Но здесь великолепная атмосфера, отличная организация, подготовка трасс, приехало телевидение, очень красивая картинка. Ее показывают, люди смотрят, и мы повышаем популяризацию лыжного спорта именно в России. Я уверена, что даже чемпионат мира смотрят меньше, чем «Чемпионские высоты». Это же для нас плюс и для молодежного спорта, для ребят, которые будeт приходить в лыжный спорт — это важно.

По моему опыту — я не из большого города, и там нет выбора спорта. Там некому давать этот выбор. Там нет тренеров, спортсменов. Здесь они смотрят, и у всех появляется интерес. Да, мы в этом сезоне в России и пропустили чемпионат мира. Он бы по возрасту подошел, и очень интересно на это было бы посмотреть. Но я бегала с лучшими лыжниками мира здесь в Малиновке. И повторюсь, не чувствую себя ущемленной. Да, чемпионат мира все смотрят, все интересуются! Мы же хотим вернуться. Не только смотреть, а принимать там участие.

— Просто норвежцы, которые слышат про чемпионат мира у нас, подумают — да и зачем им тогда возвращаться?

— Так у них тоже там чемпионат Норвегии! Особенно у мужчин. Им тоже скучно, и они тоже хотят конкуренции. Что они не в лучшем положении, что мы... Но мы тут сами бегаем! У нас все хорошо.

Анастасия Фалеева. «Скандинавы, вам не скучно соревноваться между собой, вы чего?» Победительница «Чемпионских высот» обращается к бойкотчикам

Анастасия Фалеева
Обсудить
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
WSJ сообщила о потере наиболее подготовленных подразделений ВСУ в Артемовске
В Минобороны РФ сообщили о работе дополнительной горячей линии по СВО
ВКС России уничтожили базу дронов ВСУ в ДНР
В Донецке подросток подорвался на мине «Лепесток»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клебо — о столкновении с Большуновым: «Тогда лишил себя победы, никогда не забуду этого»