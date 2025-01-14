Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания сборной России в Казани

Член сборной России по лыжным гонкам Анастасия Кулешова пожаловалась на некомфортные условия проживания национальной команды во время проведения этапа Кубка России в Казани.

Спортсменка записала видео, где показала свой номер и раскритиковала в том числе тесноту и неудобную мебель.

«Хочу показать, как живет в прославленной Казани сборная России. Комната 2х2 [метра], даже положить вещи некуда. Шкаф — ни полок, ничего, две вешалки на человека. Сумка [с вещами] заняла весь проход между кроватями. Куда мне ее класть, другие вещи? Прославленная Казань наша. Просто жесть. Так и живет сборная России, лайв-контент», — сказала Кулешова в эфире своего Telegram-канала.

Этап Кубка страны в Казани состоится с 16 по 19 января.

29-летняя Кулешова — бронзовый прризер Олимпиады-2018 и и чемпионата мира-2019 в эстафете 4х5 километров.