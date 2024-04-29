Лыжница Никитина: «Оставить меня в юниорской сборной — правильное решение»

Лыжница Екатерина Никитина, ставшая лучшей юниоркой сезона в России среди лыжниц 19-20 лет, не огорчена тем, что ее оставили в юниорской сборной.

— К новому сезону ты будешь снова готовиться с юниорской командой. Это было самым правильным решением или пока еще никто к себе в группу не звал?

— Думаю, что это правильное решение. Конечно же, всегда хочется побыстрее, повыше, посильнее, но надо думать и наперед. Мы же не хотим заканчивать карьеру в 20 лет.

Мы с Алиной остаемся в юниорской сборной. У нас хорошие объемы и хорошие тренировки. Мы, конечно же, понимаем, что в основе эти тренировки еще сильнее, еще объемнее, но нужно сделать какой-то плавный переход. Нужно прийти в основу, чтобы не умирать там.

Звали ли меня куда-то? Этого никто не говорил. Нам сказали, что мы остаемся в юниорской сборной, и все, — цитирует Никитину Sport24.