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Париж-2024

Сегодня, 15:14

Лыжница Никитина рассказала о цели принять участие в Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Российская лыжница Екатерина Никитина рассказала о цели представить родную страну на Олимпийских играх. Спортсменка стала лучшей юниоркой сезона в России среди лыжниц 19-20 лет.

— Вероника Степанова после той гонки выложила совместное фото с тобой, Алиной Пеклецовой и Евгенией Крупицкой. Она заявила, что это олимпийская эстафетная четверка в 2026-м на Играх в Италии. Позволяешь себе мечтать об Олимпиаде?

— Думаю, у всех спортсменов высокого уровня только одна мечта. Для меня это уже не просто мечта, а цель. Может, и не стоит так говорить; может, рано загадывать. Но почему бы и нет.

— Эстафету хотела бы с ними пробежать или неважно?

— Да, но состав, мне кажется, не особо принципиален. Главное — чтобы наши выиграли, — цитирует Никитину Sport24.

Источник: https://sport24.ru/lyzhi/news-642729-lyzhnitsa-nikitina-dlya-menya-olimpiada-uzhe-ne-prosto-mechta-a-tsel
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