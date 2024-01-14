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Сегодня, 12:50

Лыжница Пантрина назвала скиатлон непредсказуемой дистанцией

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Елизавета Пантрина после победы в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.

— О чем так долго разговаривали после финиша с Анастасией Кулешовой, которую вы опередили в финишном створе?

— Я финишировала и упала. Настя хотела меня обнять, поздравить. Но я валялась и не могла подняться. Она просто ждала, пока я встану на ноги. После этого мы не общались, а просто поздравили друг друга.

— Понимали, что у вас финиш из этой четверки самый мощный, соответственно, самые высокие шансы на победу в этой четверке? Кулешова, к примеру, сказала что с трудом могла бороться с вами в створе.

— Тяжело говорить, если у меня даже хорошие спринтерские качества, 20 километров в любом случае тяжелая дистанция. Спринтерские качества могут тут и не помочь, ты можешь настолько устать что не сможешь выдать свой максимум. Тут настолько все на самом деле непредсказуемо, и Женя Крупицкая могла сегодня заехать, и Настя Кулешова... Кто на что горазд, кто на что способен, — сказала Пантрина.

Елизавета победила в гонке на 20 километров, второй стала Анастасия Кулешова, третье место заняла Алина Пеклецова.

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