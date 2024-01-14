Лыжница Пантрина оценила уровень конкуренции на российских турнирах в период международной изоляции

Российская лыжница Елизавета Пантрина после победы в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани прокомментировала уровень конкуренции на российских стартах.

— Довольны в целом этапом в Казани?

— Довольна в принципе. У меня тут две медали, особенно первое место радует, на этапе Кубка России у меня не было такого результата ни в том году, ни вообще в карьере не было первых мест на этапах.

— Что скажете про организацию казанского этапа Кубка?

— Трасса отличная, ко всему готова. Теплый прием, было масштабное открытие. Сделали все возможное чтобы нам было весело и здорово. Праздник для нас и для зрителей. Живем в санатории, там все условия по питанию, проживанию. Не буду жаловаться.

— Как оцените уровень конкуренции на российских стартах в текущем сезоне?

— Конкуренция присутствует, она и раньше была для меня. С каждым годом на ступеньку выше становится. В России здорово, есть все условия и федерация делает все возможное для нас, чтобы и призовые были. Я всем довольна, спасибо всем, кто устраивает такие праздники для нас, для зрителей, особенно в Казани. Похвалю тут еще раз свою любимую Тюмень, я обожаю бегать в Тюмени, особенно на этапах Кубка. В этом году там еще пройдет и Спартакиада сильнейших, и я горжусь что она пройдет именно у меня в городе.

— Спартакиада сильнейших будет кульминацией сезона?

— Кульминацией будет скорее чемпионат России в Малиновке. Спартакиада — это только начало можно сказать, а вот чемпионат России будет ярким финалом, — сказала Пантрина.

Пантрина заняла первое место в скиатлоне на 20 километров. Второй на этой дистанции стала Анастасия Кулешова, третьей — Алина Пеклецова.