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Лыжные гонки

Сегодня, 12:40

Пантрина о здоровье: «Перед Новым годом приболела, выбилась из тренировочного графика»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская лыжница Елизавета Пантрина прокомментировала свое выступление на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани. В четверг соревнования стартовали с женской гонки с раздельным стартом на 10 километров.

«Я очень довольна сегодняшней гонкой. Настраивалась выиграть, но что-то пошло не так, на последние два километра меня чуть-чуть не хватило. Но я довольна третьим местом — это неплохо по сравнению с тем, что было в Кирово-Чепецке. Дальше — лучше.
Во время новогодней паузы по приезде домой я продолжала тренироваться, но перед самым Новым годом я приболела и выбилась из тренировочного графика. Чуть-чуть передохнула, и 3 января прилетела в Казань. Состояние было болезненное, но я начала потихоньку тренироваться, подводиться к старту. С каждым днем мне становилось лучше, так и работала.
В Казани серьезные морозы, но это никак не влияет на тренировки. Просто нужно одеваться теплее и не давать ни в коем случае замерзать своему телу. Здесь непростая трасса — длинные, затяжные подъемы, особенно в концовке. После подъема идет равнина, отдыхать негде. Трасса своеобразная, но я довольна ей», — сказала Пантрина.

Елизавета заняла третье место. Победителем стала Вероника Степанова, второй финишировала Алина Пеклецова.

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Лыжница Пеклецова рассказала, что у нее замерзли руки на этапе Кубка России в Казани: «Холодно, стартовать было непросто»