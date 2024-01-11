Лыжница Пеклецова рассказала, что у нее замерзли руки на этапе Кубка России в Казани: «Холодно, стартовать было непросто»

Российская лыжница Алина Пеклецова прокомментировала свое выступление на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани. В четверг соревнования стартовали с женской гонки с раздельным стартом на 10 километров.

«Погода сегодня достаточно холодная была, стартовать очень непросто было, замерзли руки на гонке. Всегда ставлю для себя самые высокие задачи, но посмотрим, как дальше будет. Насчет формы не могу сказать, набираю или нет. Я в Казани в первый раз, но мне очень понравилась трасса. Она здесь достаточно широкая, нет сложных секций, спусков с поворотами. Комфортно бежать, хороший круг», — сказала Алина.

Пеклецова заняла второе место. Победителем стала Вероника Степанова, третье место заняла Елизавета Пантрина.