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Лыжные гонки

Сегодня, 11:23

Лыжница Сорина рассказала о своем состоянии после травмы

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийская чемпионка Татьяна Сорина прокомментировала свое выступление на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани и рассказала о своем физическом состоянии.

29-летняя лыжница не выступала из-за травмы с конца осени прошлого года.

«Трудно оценить свою форму, потому что полтора месяца у меня выпали из подготовки. С 27 ноября я не стояла на лыжах и буквально 1 января только начала двигаться, ногами толкаться. Была травма, не могла нормально даже наступать на ногу, делала все тренировки только в тренажерном зале на станке, делала силовые упражнения. В конце декабря я каталась на руках, а полноценно тренироваться и ногами шевелить стала только с начала января. Поэтому формы, откровенно говоря, у меня сейчас просто нет. Ну, или есть, но точно не такая хорошая как я хотела бы. Но еще есть время до главных стартов.
Сейчас мы вышли на старт, чтобы не забыть ощущения от старта, от гонок и равномерно проехать. Главные старты — Спартакиада и чемпионат России. Погода морозная, но весь январь такой, две недели готовились в холоде, так что уже нормально, привыкли. Объект очень хороший, приятно что у нас в России появился еще один крупный лыжный комплекс, где будут проводить соревнования большого масштаба, высшего уровня. Лично мне хотелось бы, чтобы почаще переносили соревнования в Казань, потому что мне в Татарстане очень понравилось», — сказала Сорина.

Спортсменка заняла восьмое место в гонке с раздельным стартом на 10 км у женщин на этапе в Казани, уступив победившей Веронике Степановой 1 минуту и 22,9 секунды.

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