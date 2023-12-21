Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лыжи
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Олимпиада
Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:16

Лыжница Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России

Виктория Кравченко
Вероника Степанова.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Лыжница Вероника Степанова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.49,2 секунды. Степанова представляет Архангельскую область.

Второй стала Анастасия Кулешова, уступившая лидеру 29,4 секунды. На третьем месте Алина Пеклецова, проигравшая победительнице 44,3 секунды.

В субботу, 23 декабря, состоится спринтерская гонка свободным стилем.

16 декабря Степанова выиграла гонку на 5 км классикой на третьем этапе Кубка России.

Александр Большунов. Победная серия Большунова под угрозой. Суперзвезде российских лыж будет сложно в режиме нон-стоп

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк

10 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 25.49,2

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +29,4

3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +44,3

Вероника Степанова
0
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Ирина Винер назвала позором участие России в международных турнирах без флага и гимна
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

В Госдуме назвали Вяльбе лучшим тренером года: «Человек, который всегда говорит прямо»

Бородавко назвал спортсмена и спортсменку года в России