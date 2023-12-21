Лыжница Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России

Сегодня, 12:16
Лыжница Вероника Степанова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.49,2 секунды. Степанова представляет Архангельскую область.
Второй стала Анастасия Кулешова, уступившая лидеру 29,4 секунды. На третьем месте Алина Пеклецова, проигравшая победительнице 44,3 секунды.
В субботу, 23 декабря, состоится спринтерская гонка свободным стилем.
16 декабря Степанова выиграла гонку на 5 км классикой на третьем этапе Кубка России.
Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк
10 км, свободный стиль. Женщины
1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 25.49,2
2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +29,4
3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +44,3