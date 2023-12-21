Лыжница Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России

Лыжница Вероника Степанова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.49,2 секунды. Степанова представляет Архангельскую область.

Второй стала Анастасия Кулешова, уступившая лидеру 29,4 секунды. На третьем месте Алина Пеклецова, проигравшая победительнице 44,3 секунды.

В субботу, 23 декабря, состоится спринтерская гонка свободным стилем.

16 декабря Степанова выиграла гонку на 5 км классикой на третьем этапе Кубка России.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк

10 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 25.49,2

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +29,4

3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +44,3