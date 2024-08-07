Лыжница Йохауг объявила о возобновлении карьеры

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг приняла решение возобновить спортивную карьеру.

«Было бы глупо, если бы я не попыталась побороться за чемпионат мира в своей нынешней форме. Я хорошо использовала последние два года и теперь мечтаю о золоте», — цитирует 36-летнюю норвежку NRK.

Йохауг является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира в общем зачете. Спортсменка 10 раз выигрывала золотые медали в личных гонках на чемпионате мира и одержала 81 победу в личных гонках на Кубке мира (второй показатель в истории после Марит Бьерген). Она объявила о завершении карьеры в 2022 году.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта 2025 года.