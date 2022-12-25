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Лыжные гонки

Сегодня, 17:40

Лыжница Юлия Ступак может пропустить весь сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер Юрий Бородавко заявил, что олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак по причине проблем со здоровьем может пропустить весь сезон.

«Юле прежде всего нужно поправить здоровье, мы ее бережем. Ей нужно привести организм в рабочее состояние, после чего уже тренироваться и соревноваться. Дат возвращения никаких нет, потому что спортсмен такого уровня должен быть абсолютно здоровым», — сказал Бородавко ТАСС.

27-летняя Ступак в текущем сезоне еще не выступала на соревнованиях.

«Нельзя исключать, что она пропустит весь сезон. Жизнь есть жизнь, здоровье превыше всего, мы с уважением относимся к своим спортсменам и бережем их. Надеюсь, что она все-таки сумеет восстановиться, она пригодится нам на следующих стартах», — добавил Бородавко.

Источник: https://tass.ru/sport/16684907
Юлия Ступак (Белорукова)
Юрий Бородавко
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