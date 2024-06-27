Лыжницу Ступак исключили из международных пулов допинг-тестирования

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не включила российскую лыжницу Юлию Ступак в свои пулы допинг-тестирования на предолимпийский сезон, сообщает ТАСС со ссылкой на документы FIS.

По данным источника, также из пулов тестирования был исключен Максим Вылегжанин. При этом в список на сезон-2024/25 были включены 22 российских лыжника, среди которых Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина, Александр Терентьев, Мария Истомина и другие.

Российские лыжники на протяжении двух последних сезонов отстранены от международных стартах. Ступак пропустила большую часть прошлого сезона из-за недостаточной готовности.